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Общество

Пропавший подросток из Островского района найден живым

16-летний Илья Елисеев из деревни Гораи Островского района найден живым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область».

Фото: «ЛизаАлерт. Псковская область»

Ранее сообщалось, что 29 апреля юноша вышел из дома и пропал. Сообщается, что его местонахождение удалось установить.

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