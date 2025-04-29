Пропавший подросток из Островского района найден живым

20:37, 29 апреля 2025, ПАИ

16-летний Илья Елисеев из деревни Гораи Островского района найден живым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область».

Ранее сообщалось, что 29 апреля юноша вышел из дома и пропал. Сообщается, что его местонахождение удалось установить.

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