Женщина убила сожителя из ружья в Гдовском районе

10:31, 23 сентября 2019, ПАИ

Женщина выстрелила из ружья в своего сожителя в Гдовском районе. Как стало известно Псковскому агентству информации из источника, близкого к правоохранительным органам, мужчина получил смертельное ранение в голову.

22 сентября около 12:00 в деревне Гашково Самолвовской волости нетрезвый мужчина в своем доме достал ружье и, по предварительной информации, начал угрожать им сожительнице. Женщина толкнула его в кресло, отобрав ружье, и спустила курок. По ее словам, «выстрел произошел случайно».

Полицейских на место происшествия вызвал сосед, который услышал звук выстрела. Огнестрельное оружие изъято. Все обстоятельства совершенного преступления устанавливает следственное управление Следственного комитета России по Псковской области.