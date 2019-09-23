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Уточнены данные о пострадавших при столкновения микроавтобуса с лосем в Опочецком районе

Два человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса «Мерседес Спринтер» с лосем в Опочецком районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Изначально была информация о семи пострадавших, уточнили в ведомстве, но она не подтвердилась. Столкновение с лосем произошло 22 сентября около 20:25 на 429-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Опочецком районе.

Всех участников дорожно-транспортного происшествия осмотрели медицинские работники. Два участника аварии получили незначительные травмы. Так, водитель получил закрытый перелом ноги и ссадины, а пассажир - ушиб грудной клетки и перелом ребра. Госпитализация им не потребовалась.

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