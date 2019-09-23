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Пскович обокрал 80-летнюю бабушку в магазине

Пскович в магазине обокрал пожилую покупательницу - женщине 80 лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

22 сентября около 12:50 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Советской сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали 24-летнего мужчину, который похитил у 80-летней женщины паспорт и кошелек, в котором находились 2 тысячи рублей.

Мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия мер.

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