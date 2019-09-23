Россиянки стали позже выходить замуж

12:37, 23 сентября 2019, ПАИ

В России женщины стали выходить замуж на 8 лет позже. Большая часть россиянок сейчас впервые выходит замуж в возрасте от 25 до 34 лет, хотя ещё несколькими годами ранее большинство вступало в брак в промежуток от 18 до 24 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт Росстата.

В то же время наиболее популярный возраст женитьбы у мужчин остался тем же – от 25 до 34 лет.

По данным экспертов, молодые жители России не торопятся вступать в брак в связи с тем, что вначале предпочитают получить образование и построить карьеру. Также среди причин – отсутствие у молодых людей работы и собственного жилья, желание пожить в свое удовольствие.

Кроме того, в России выросло количество пар, которые не регистрируют брак, то есть предпочитают официальному браку гражданский.