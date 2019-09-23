Россиянки стали позже выходить замуж
В России женщины стали выходить замуж на 8 лет позже. Большая часть россиянок сейчас впервые выходит замуж в возрасте от 25 до 34 лет, хотя ещё несколькими годами ранее большинство вступало в брак в промежуток от 18 до 24 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт Росстата.
В то же время наиболее популярный возраст женитьбы у мужчин остался тем же – от 25 до 34 лет.
По данным экспертов, молодые жители России не торопятся вступать в брак в связи с тем, что вначале предпочитают получить образование и построить карьеру. Также среди причин – отсутствие у молодых людей работы и собственного жилья, желание пожить в свое удовольствие.
Кроме того, в России выросло количество пар, которые не регистрируют брак, то есть предпочитают официальному браку гражданский.