Четыре петербургские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
В четырех школах Санкт-Петербурга прошла эвакуация из-за анонимной угрозы минирования. Как сообщает «Фонтанка», сообщения о бомбах оказались ложными.
На электронную почту школ №№ 291, 546, 470 и 170 пришли письма с угрозой минирования. Местные жители в соцсетях пишут, что авторы сообщений, якобы, сообщили о бомбе в урне.
Учащиеся школ эвакуированы. На месте работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, за письмами могут стоять «телефонные хулиганы».
Весной в северной столице прошла массовая волна эвакуаций школ, детских садов, ТРЦ и бизнес-центров. Тогда также поступили анонимные сообщения о заминировании, ни одно из них не подтвердилось.