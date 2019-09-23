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Происшествия

Четыре петербургские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

В четырех школах Санкт-Петербурга прошла эвакуация из-за анонимной угрозы минирования. Как сообщает «Фонтанка», сообщения о бомбах оказались ложными.

На электронную почту школ №№ 291, 546, 470 и 170 пришли письма с угрозой минирования. Местные жители в соцсетях пишут, что авторы сообщений, якобы, сообщили о бомбе в урне.

Учащиеся школ эвакуированы. На месте работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, за письмами могут стоять «телефонные хулиганы».

Весной в северной столице прошла массовая волна эвакуаций школ, детских садов, ТРЦ и бизнес-центров. Тогда также поступили анонимные сообщения о заминировании, ни одно из них не подтвердилось.

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