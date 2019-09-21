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Политика

29-я сессия Псковской гордумы пройдёт 27 сентября

27 сентября в 10:00 в городском культурном центре на площади Победы, 1 состоится очередная 29-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Соответствующее постановление подписала исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В основную повестку включены 49 вопросов. В частности, депутатам предстоит рассмотреть вопросы об исполнении бюджета Пскова за первое полугодие 2019 года и внесении изменений в решение Думы «О бюджете Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков».

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопрос о награждении почетными грамотами и благодарственными письмами Псковской городской Думы, об установке трёх бюстов героев-десантников, бойцов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, уроженцев города Михаила Травина, Владимира Швецова и Романа Афанасьева.

С полной повесткой дня можно ознакомиться здесь>>>.

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