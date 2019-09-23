Лжебанкир украл у жителя Пскова 140 тысяч рублей

16:03, 23 сентября 2019, ПАИ

В Пскове 47-летний местный житель стал жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился работником банка. Под предлогом приостановления транзакции денег он узнал все необходимые данные о карте пользователя, а затем списал с нее 140 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще одной жертвой мошенников стал пенсионер из Дедовичского района, которого обманным путем лишили более 7 тысяч рублей.