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Более 15 тысяч рублей лишилась великолучанка при попытке купить ноутбук

В Великих Луках 20-летняя студентка потеряла более 15 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, девушка решила приобрести ноутбук через социальные сети. После общения с продавцом великолучанка подтвердила по пришедшей ссылке реквизиты своей карты, и в результате лишилась более 15 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить с потерпевшей на контакт.

Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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