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Общество

Центры цифрового образования в Псковском педкомплексе посетил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал в новых образовательных интерактивных классах, оснащённых в рамках программы «Цифровая образовательная среда» по национальному проекту «Образование». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Классы расположены в основном корпусе Псковского педагогического комплекса. 

В помещениях установлено новейшее компьютерное оборудование и интерактивная доска. «Это мечта любого педагога. Да и детям в таких условиях заниматься очень нравится — теперь здесь проходят их любимые уроки, — отметила директор школы Любовь Николаева. — Здесь много технических возможностей, например, можно в режиме онлайн на мобильные телефоны родителей рассылать домашнее задание или работы их детей».

Классы задействованы в основном образовательном процессе, вечерами здесь проходят факультативные занятия. В перспективе эти площадки станут базой для проведения курсов повышения квалификации педагогов, конференций и вебинаров.

На создание Центров цифрового образования в ППК направлено 2,2 млн рублей из консолидированного бюджета. Еще около 1,1 млн рублей из муниципального бюджета — на проведение ремонтных работ и покупку мебели.

В этом году такие классы появились в восьми школах Псковской области, в 2020-м они откроются в 60 школах и 14 учреждениях специального образования.

Директор отметила, что школа - крупнейшая в городе, но собственного оборудованного стадиона у неё нет. В связи с этим Михаил Ведерников поручил в первоочередном порядке включить ППК в в заявку на строительство пришкольного стадиона, которая формируется в рамках программы «Газпром — детям».

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