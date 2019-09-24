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Общество

В Псковской области из-за отсутствия разрешения через границу не пропустили более 18 тонн мороженой рыбы

В Псковской области из-за отсутствия разрешения через границу не пропустили более 18 тонн мороженой рыбы, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля на российско-латвийском участке границы приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего 18,5 тонн мороженой рыбы. 9 тонн мороженого лосося из Норвегии и 9,5 тонн филе масляной рыбы из южной провинции Кханьхоа Республики Вьетнам следовали в Казахстан.

Во время документарной проверки обнаружилось отсутствие разрешения комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз 9,5 тонн филе масляной рыбы.

В результате ввоз 18,5 тонн мороженой рыбы на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза. Продукция возвращена на сопредельную территорию.

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