В восьми сельских школах Псковской области открылись «Точки роста»

11:22, 24 сентября 2019, ПАИ

В восьми сельских школах Псковской области оборудованы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщили Псковскому агентству информации в администрации региона.

24 сентября Псковская область стала участником телемоста, в рамках которого дан старт работе образовательных центров по всей России.

Новые интерактивные классы заработали в Яммской (Гдовский район), Чихачевской (Бежаницкий район), Писковской (Псковский район), Пустошкинской, Кузнецовской (Себежский район), Славковской (Порховский район) школах, а также в Переслегинской гимназии (Великолукский район) и Изборском лицее (Печорский район). В Псковской области «Точки роста» запущены в рамках федерального проекта «Современная школа», который входит в национальный проект «Образование».

«Точки роста» предусматривают новый подход к обучению по предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Дети смогут заниматься и по общеобразовательным программам, и по дополнительным развивающим. Школьники будут осваивать 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства.

За счет средств федерального бюджета на сумму свыше 12 млн рублей закуплены и установлены 3D-принтеры, комплексы для программирования, моделирования, симуляторы оказания первой медицинской помощи, квадрокоптеры. Десять учителей технологии прошли повышение квалификации и готовы к работе.

В 2020 году такие инновационные образовательные классы по нацпроекту «Образование» откроются в 60 школах и 14 учреждениях специального образования Псковской области.