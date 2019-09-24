Студент погиб под поездом в метрополитене Петербурга
В Санкт-Петербурге 23 сентября около 23:00 на станции метро «Площадь Александра Невского» пассажир упал под поезд и погиб, пишет «Российская газета».
Очевидцы трагедии пояснили, что юноша упал под поезд. Машинист начал экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.
Из-за падения человека на пути движение поездов на четвертой линии метро было приостановлено на 20 минут.
Позже выяснилось, что погибшим оказался 18-летний первокурсник университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. По данным некоторых СМИ, молодой человек состоял на учете у психиатра.