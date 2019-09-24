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Массовое убийство в школе пресекла полиция в Кирове

В Кирове полицейским удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимира Макарова.

По его словам, стражам порядка стало известно, что один из учащихся интересовался темой школьного насилия и планировал совершить массовое убийство в учреждении с помощью холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

Владимир Макаров также сообщил, что в последние годы в России участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов. По его словам, за последнее время удалось обезвредить 29 вербовщиков в социальные группы, пропагандирующие криминальную культуру.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Нападавшим был 18-летний студент учебного заведения Владислав Росляков. Он покончил с собой. Следственный комитет России квалифицировал случившееся как массовое убийство. Погибли студенты и преподаватели — 21 человек.

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