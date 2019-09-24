Определены победители первенства Пскова по пулевой стрельбе

14:28, 24 сентября 2019, ПАИ

Определились победители лично-командного первенства Пскова по пулевой стрельбе. Соревнования проходили в честь победы русских войск в Куликовской битве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Спортсмены выполняли упражнения из пневматической винтовки ВП-1 (3+5 выстрелов, сидя с упора, дистанция 5 метров) и из пневматического пистолета ПП-1 (3+5 выстрелов, стоя, дистанция 5 метров).

В личном первенстве по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди юношей первое место занял Вадим Михайлов, второе место - Кирилл Баклюкин, третье место - Никита Зуев. Все они представляли на соревнованиях муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Патриот». Среди девушек лучшей была Софья Какойченкова (школа №18), второй результат показала - Софья Теребиши (школа №11), третьий – Алина Волетова (школа №18).

В личном первенстве по стрельбе из пневматического пистолета победителем среди юношей стал Михаил Трубчанинов (лицей №4), второе место занял Александр Николаев (школа №23), третье - Андрей Галактионов (лицей №4). Среди девушек «золото» завоевала Алена Кузнецова (школа №47), «серебро» - Дарья Трифонова («Патриот»), «бронзу» - Дарья Волик (лицей №21).