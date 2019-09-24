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Политика

Губернатор поручил главе Бежаницкого района ускорить работу над бюджетом

Ускорить работу над главным финансовым документом Бежаницкого района на 2020 год и последующий плановый период поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников главе Сергею Михееву. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, их рабочая встреча состоялась 24 сентября в Бежаницах после торжественной церемонии инаугурации — именно в этот день Сергей Михеев присягнул на верность району и его жителям.

Глава региона подчеркнул, что параметры районного бюджета необходимы для учета его проектов и затрат на них при формировании бюджета области.

Шла также речь о дорожных работах, которые сейчас проводятся в районе. Сергей Михеев отметил, что подрядчики укладываются в план-график, все возникающие рабочие вопросы сразу находят решение. Губернатор также напомнил важность проектов по железнодорожному сообщению с районом.

Михаил Ведерников рассказал и о том, что накануне встречался с победителями акции «Губернаторский дневник», среди тех, кто пришел к нему на чай, были и школьники из Бежаницкого района.

Сергей Михеев поблагодарил главу региона за оказанное доверие и оценку работы его команды. «Мне приятно с вами работать, - сказал он, - мы понимаем друг друга. И все это на благо людей, ради которых мы работаем».

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