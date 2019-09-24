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Общество

Определен победитель фестиваля уличного кино в Пскове

В Пскове определился победитель фестиваля уличного кино, который прошел в городе 21 июля: зрители должны были проголосовать за лучший фильм включенными фонариками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.  

Устройство для замера света доставили в Москву и расшифровали. Победу на фестивале в Пскове одержал фильм «Болванка».

Фестиваль уличного кино – крупнейший в мире смотр короткометражек - проходит с 2014 года. Показы проходят в каждом из 1 тысячи 100 городов-участников, где местные жители собираются на набережных, площадях и центральных улицах. Голосование проходит за лучшую российскую короткометражку, снятую годом ранее. Аудитория фестиваля – более 900 тысяч зрителей.

Команда фестиваля запускает второй ежегодный конкурс для молодых постановщиков «А4» с призовым фондом в 1 млн рублей.

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