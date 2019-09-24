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Политика

Законопроект о возврате регионам 1% налога на прибыль внесен в Госдуму

В Госдуму РФ внесён законопроект о возврате регионам одного процента ставки налога на прибыль в 2021 году, сообщает ТАСС.

В настоящее время ставка налога на прибыль составляет 20%. В пояснительной записке к документу говорится, что до 2017 года 18% от неё оставались в регионах, а 2% перечислялись в федеральный бюджет. Теперь же в региональных бюджетах остаётся 17%, а в федеральный бюджет перечисляется 3%.

Законопроект предполагает возвращение с 1 января 2021 года 1% ставки налога на прибыль регионам, чтобы их доля в общей ставке налога вновь составила 18%.

По словам автора законопроекта, депутата от КПРФ Михаила Щапова, реализация законопроекта позволит стимулировать развитие экономики в регионах.

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