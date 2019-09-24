Названы победители второго этапа кубка Псковской области по велоспорту

21:59, 24 сентября 2019, ПАИ

Опубликованы результаты второго этапа открытого кубка Псковской области по велосипедному спорту памяти велопутешественника Глеба Травина, который проходил в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре спортивной подготовки Псковской области.

Спортсмены из Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга и Кингисеппа соревновались на дистанциях 3, 14, 16 и 40 километров в зависимости от возраста участников.

В рамках первого для соревнований прошли детские заезды для всех желающий детей от 5 лет. Дети соревновались на лыжероллерах и детских велосипедах.

По результатам кольцевой гонки на 3,3 километра среди девочек первое место заняла Дарья Богданова, среди мальчиков - Вячеслав Гунин. Ребята представляют детско-юношескую спортивную школу № 3 Великих Лук.

На дистанции 13,2 километра среди девочек победителем стала Екатерина Веселова (ДЮСШ №3), а среди мальчиков быстрее всех оказался Степан Поснов (центр спортивной подготовки)

Преодолев 5 кругов, а в общей сложности 16,5 километра Екатерина Журавлева (ДЮСШ №3) и Алексей Павлов (центр спортивной подготовки) стали победителями в своей возрастной категории.

В этой же дистанции среди девушек от 15 до 16 лет победила Виктория Белогрудова, представляющая ДЮСШ № 3 Великих Лук.

На дистанции 39,6 километра среди юношей от 15 до 16 лет победил спортсмен центра спортивной подготовки Владлен Кальван. Среди мужчин на дистанции 39,6 километра победителями стали: Артем Фомичев (ДЮСШ №3) в возрастной категории от 17 до 34 лет, Антон Карпов (Кингисепп) – среди мужчин от 35 до 49 лет, Евгений Федоров (Кингисепп) – в категории 50 лет и старше.

Второй день соревнований продолжился групповой гонкой на 5, 10, 30 и 60 километров по маршруту Старый Изборск – Палкино, где награды так же нашли своих победителей.

Почетным гостем и участником соревнований стал мастер спорта международного класса, призер велогонки мира Юрий Захаров. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями, кубками и специальными призами от магазина «Технодром».

Организаторами открытого кубка Псковской области по велосипедному спорту являются региональный комитет по спорту, федерация велосипедного спорта Псковской области и администрация Печорского района.