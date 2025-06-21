Глава Пскова: Сегодня улицы нашего города украсила массовая велопрогулка

16:30, 21 июня 2025, ПАИ

Около 500 псковичей приняли участие в велопараде в Пскове, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

















«Велосипед стал главным героем дня! Около 500 псковичей приняли участие в традиционном велопараде. Улицы нашего города украсила массовая велопрогулка, наполненная улыбками и драйвом. Самые креативные участники боролись за главный приз в конкурсе костюмов, соревнуясь в оригинальности и фантазии. Победитель увёз домой новый велосипед! Итоги велопарада просты: отличное настроение, море позитива и общая радость движения – вот что действительно важно!» – отметил глава Пскова.

Ранее ответственная за организацию велопарада Мария Каменская отмечала, что велопарад – это не просто повод прокатиться на велосипеде, а реальная возможность показать, как полезно ездить на двухколёсном транспорте каждый день. «Мы хотим, чтобы каждый понял, как важно улучшать инфраструктуру для велосипедистов», – подчеркнула она.

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