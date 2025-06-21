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Общество

Глава Пскова: Сегодня улицы нашего города украсила массовая велопрогулка

Около 500 псковичей приняли участие в велопараде в Пскове, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

  • Велопарад в Пскове
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
  • Велопарад в Пскове
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
  • Велопарад в Пскове
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
  • Велопарад в Пскове
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
  • Велопарад в Пскове
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
  • Велопарад в Пскове
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
  • Велопарад в Пскове
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
  • Велопарад в Пскове
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
  • Велопарад в Пскове
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

«Велосипед стал главным героем дня! Около 500 псковичей приняли участие в традиционном велопараде. Улицы нашего города украсила массовая велопрогулка, наполненная улыбками и драйвом. Самые креативные участники боролись за главный приз в конкурсе костюмов, соревнуясь в оригинальности и фантазии. Победитель увёз домой новый велосипед! Итоги велопарада просты: отличное настроение, море позитива и общая радость движения – вот что действительно важно!» – отметил глава Пскова.

Ранее ответственная за организацию велопарада Мария Каменская отмечала, что велопарад – это не просто повод прокатиться на велосипеде, а реальная возможность показать, как полезно ездить на двухколёсном транспорте каждый день. «Мы хотим, чтобы каждый понял, как важно улучшать инфраструктуру для велосипедистов», – подчеркнула она.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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