250 лет со дня рождения матери Пушкина отмечают в «Михайловском»

10:38, 21 июня 2025, ПАИ

250 лет со дня рождения матери Пушкина, Н. О. Пушкиной, урождённой Ганнибал, отмечают в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 21 июня. Как рассказали ПАИ в музейной службе информации, гостей Пушкинского заповедника сегодня и в ближайшие несколько дней ждёт обширная программа.

Центральное музейное событие этого дня – выставка одной иконы. Одна из самых ценных реликвий рода Пушкиных – старинный, конца XVIII века, образ «Воскресение Христа» – будет экспонироваться в доме-музее поэта в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» только один день. В музее рассказали, что на оборотной стороне доски есть примечательная запись. Рукой Натальи Пушкиной, жены поэта, здесь сделана помета о том, что при смерти своей Надежда Осиповна благословила этой иконой свою старшую внучку Марию – первенца Александра Сергеевича и Натальи Николаевны.

Подробный разговор о Нади́н, как звали Надежду Осиповну близкие, пойдёт на новой арт-экскурсии Михаила Драгунова – известного актёра театра и кино, актёра «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова, лауреата международного конкурса «Овация», мастера художественного слова. Его поэтическая программа-прогулка по парку и саду Михайловского называется «Прекрасная креолка» – именно так называли Пушкину современники, имея в виду не самое обычное происхождение от знаменитого «царского арапа» и унаследованную от деда, Абрама Ганнибала, смуглую южную красоту. «Откуда у Надежды Осиповны появилась «привычка к перемене мест», какими были отношения этой необычной женщины и её гениального сына, почему поэт сокрушался «о кратком времени материнской нежности» – обо всём этом мы поговорим на поэтической прогулке», – анонсирует свою работу сам артист. На арт-экскурсии можно побывать не только сегодня, в день рождения бывшей хозяйки усадьбы, но и завтра, 22 июня.

Ещё дольше, предположительно до 25 июня, будет работать развёрнутая к 250-летию со дня рождения матери поэта выставка цветочных усадебных растений пушкинского времени. По традиции она называется «Сад наш прелестен» – по цитате из письма Надежды Осиповны дочери Ольге из Михайловского от 23 июля 1834 года. Выставку на балконе господского дома подготовили сотрудники музейной садово-парковой службы.

Здесь же, на балконе дома Пушкиных, сотрудники Государственного музея-заповедника «Михайловское» сегодня, 21 июня, представят литературно-музыкальную композицию из поэтических опусов пушкинского века.