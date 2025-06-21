Желающие отменить ЕГЭ не могут предложить альтернативу – глава Рособрнадзора

11:55, 21 июня 2025, ПАИ

Желающие отменить ЕГЭ не могут предложить альтернативу, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

«Когда мне в очередной раз задают вопрос: «Когда вы отмените ЕГЭ?» Я всегда отвечаю: «Когда будет предложена альтернатива», – сказал он.

В настоящее время качество ЕГЭ отвечает требованиям системы образования, добавил глава ведомства.

Напомним, что апелляционная комиссия Псковской области продолжает работу по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ и ОГЭ. ​Работа комиссии продолжится до конца июля – до завершения рассмотрения обращений участников дополнительных экзаменационных дней.

Отметим, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня. Официальная церемония открытия форума состоялась в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступил президент России Владимир Путин. Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.