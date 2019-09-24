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Общество

Более 3,5 тысяч псковичей заболели ОРВИ на прошлой неделе

С 16 по 22 сентября в Псковской области зарегистрированы 3 тысячи 696 случаев заболевания ОРВИ, в Пскове – 1 тысяча 785. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость по области выше недельного эпидемического порога на 2%, в Пскове – ниже на 11,2%.

За неделю госпитализированы 72 человека.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 9 больных с признаками ОРВИ: у одного диагностирован грипп В, у двоих – аденовирус.

На 20 сентября за счет федерального бюджета привито против гриппа 75 тысяч 922 взрослых (33,19% привитых от плана иммунизации взрослых) и 20 тысяч 175 детей (37,36 % привитых от плана иммунизации детей).

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