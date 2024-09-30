Первый этаж Поганкиных палат будет закрыт 1 октября
Первый этаж Поганкиных палат в Пскове будет закрыт по техническим причинам 1 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Будут доступны к осмотру выставка «Клады великих потрясений» и экспозиция «Музей Псковского археологического общества». Билеты будут продаваться по льготной стоимости. Также в 15:00 состоится сборная экскурсия по тематическим экспозициям палат. Все подробности можно узнать по телефону (8 8112) 66-33-11.
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