Первый этаж Поганкиных палат будет закрыт 1 октября

18:51, 30 сентября 2024, ПАИ

Первый этаж Поганкиных палат в Пскове будет закрыт по техническим причинам 1 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Будут доступны к осмотру выставка «Клады великих потрясений» и экспозиция «Музей Псковского археологического общества». Билеты будут продаваться по льготной стоимости. Также в 15:00 состоится сборная экскурсия по тематическим экспозициям палат. Все подробности можно узнать по телефону (8 8112) 66-33-11.