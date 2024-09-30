Женщина-пешеход погибла в результате наезда автомобиля в Псковском районе

21:35, 30 сентября 2024, ПАИ

Женщина-пешеход погибла в результате наезда автомобиля в Псковском районе у деревни Карамышево сегодня, 20 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Fiat Ducato, не заметил в темноте шедшего по проезжей части пешехода и совершил на него наезд. В результате ДТП женщина 1965 года рождения погибла на месте от полученных травм.

По словам подруги погибшей, женщина проживала в деревне Крикуша Псковского района. После дня рождения у подруги она в состоянии алкогольного опьянения шла домой в тёмное время суток по дороге без светоотражающих элементов.

На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.