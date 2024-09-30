В Пскове наградили призёров премии «Экология – дело каждого»

22:51, 30 сентября 2024, ПАИ

В Пскове состоялось награждение призёров четвёртого сезона международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

По итогам четвёртого сезона Псковская область вошла в топ-10 по количеству заявок и заняла шестую строчку в рейтинге. Из более 80 тысяч заявок семь работ участников из Псковской области отмечены дипломами за второе место, а также специальными призами премии.

Второго места в номинации «Экоблогер» удостоена пятнадцатилетняя Софья Мартынова, которая рассказала об осознанном потреблении и поиске баланса между личным комфортом и пользой для планеты.

Обладателем специального приза в номинации «Экопроект» стала шестнадцатилетняя Марина Горковенко. Девочка представила работу о том, как можно улучшить условия содержания енота по кличке Чуня, построив для него уютный домик. Марина Горковенко не первый год участвует в премии. В третьем сезоне девочка заняла первое место в номинации «Поколение будущего» за работу про аварийные гаражи в Пскове.

Четырнадцатилетний Даниил Веденяпин из Великих Лук получил диплом специального приза в номинации «Поколение будущего» за рассказ об экологической политике завода «Велмаш».

В номинации «Экомир» специального приза удостоена девятилетняя Светлана Садрутдинова. Девочка благодаря участию в премии посетила минувшим летом детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина».

Восьмилетний Егор Астратенок и его тринадцатилетняя сестра Виктория из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Пскова удостоены дипломов специального приза в номинации «Экоблогер». Мальчик рассказал, как он каждый день по дороге в школу очищает улицы города от мусора, а его сестра – про голубую ель, которой требуется помощь.

Одиннадцатилетний Богдан Дмитриев, заметив неисправный канализационный коллектор, обратился в администрацию города Пскова с сообщением, на которое власти города оперативно отреагировали и устранили нарушение. Мальчик получил диплом специального приза в номинации «Экоблогер», а летом посетил комплекс «Жемчужина».

Напомним, «Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена по инициативе руководителя службы Светланы Радионовой в марте 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвящённые сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Пятый сезон премии стартовал 1 августа. Приём заявок продлится до 1 апреля 2025 года. Призёры премии получат ценные призы, поездки на море, а также дополнительные баллы при поступлении в ведущие российские вузы.