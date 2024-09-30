Исторический час «Вместе мы – Россия!» прошёл в Бежаницкой школе
Исторический час «Вместе мы – Россия!», посвящённый воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, провели для учащихся девятых классов Бежаницкой школы. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».
Организаторами выступили сотрудники Бежаницкой центральной районной библиотеки.
Ранее сообщалось, что псковским водителям раздали тематические памятки и наклейки.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 сентября 2024
Общественный помощник губернатора Псковской области: Я не могу оставить своих подопечных без внимания и помощи