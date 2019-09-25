Заболеваемость ОРВИ выросла в Псковской области

10:55, 25 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области выросла заболеваемость ОРВИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

С 16 по 22 сентября это заболевание диагностировали у 3696 жителей региона, недельный эпидемический порог превышен на 2%. В Пскове заболели ОРВИ 1785 человек, что ниже недельного эпидпорога на 11,2%. За минувшую неделю в области госпитализированы 72 человека.

По данным лабораторного мониторинга, активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне. В результате обследования 9 больных с признаками ОРВИ у одного выявили грипп В, у двух – аденовирус

По состоянию на 20 сентября прививки от гриппа в Псковской области сделали 75 тыс. 922 взрослых (33,19% от плана иммунизации) и 20 тыс. 175 детей (37,36% от плана). Вакцинация проводится за счет средств федерального бюджета.