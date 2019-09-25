0
11:36
Участникам тура по новостройкам покажут семь новостроек в Пскове
09:34
Археологи начали искать крепость XV века в Опочке
23:01
Перекресток улиц Максима Горького и Конной закроют для движения транспорта с 2 октября
21:29
ПсковГУ поможет коллегам из Нойса провести Ганзу
20:58
Названы победители конкурса на предоставление грантов НКО Псковской области
19:41
Центр Пскова перекроют вечером 27 сентября
18:10
Ответственность за незаконную добычу животных ужесточают в России
Еще новости
Общество

Заболеваемость ОРВИ выросла в Псковской области

В Псковской области выросла заболеваемость ОРВИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

С 16 по 22 сентября это заболевание диагностировали у 3696 жителей региона, недельный эпидемический порог превышен на 2%. В Пскове заболели ОРВИ 1785 человек, что ниже недельного эпидпорога на 11,2%. За минувшую неделю в области госпитализированы 72 человека.

По данным лабораторного мониторинга, активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне. В результате обследования 9 больных с признаками ОРВИ у одного выявили грипп В, у двух – аденовирус

По состоянию на 20 сентября прививки от гриппа в Псковской области сделали 75 тыс. 922 взрослых (33,19% от плана иммунизации) и 20 тыс. 175 детей (37,36% от плана). Вакцинация проводится за счет средств федерального бюджета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участникам тура по новостройкам покажут семь новостроек в Пскове
25 сентября 2019
Участникам тура по новостройкам покажут семь новостроек в Пскове
Археологи начали искать крепость XV века в Опочке
25 сентября 2019
Археологи начали искать крепость XV века в Опочке
Перекресток улиц Максима Горького и Конной закроют для движения транспорта с 2 октября
24 сентября 2019
Перекресток улиц Максима Горького и Конной закроют для движения транспорта с 2 октября
ПсковГУ поможет коллегам из Нойса провести Ганзу
24 сентября 2019
ПсковГУ поможет коллегам из Нойса провести Ганзу
Названы победители конкурса на предоставление грантов НКО Псковской области
24 сентября 2019
Названы победители конкурса на предоставление грантов НКО Псковской области
Центр Пскова перекроют вечером 27 сентября
24 сентября 2019
Центр Пскова перекроют вечером 27 сентября
Ответственность за незаконную добычу животных ужесточают в России
24 сентября 2019
Ответственность за незаконную добычу животных ужесточают в России
Состоялась инаугурация главы Усвятского района
24 сентября 2019
Состоялась инаугурация главы Усвятского района

Идет загрузка...