Акцию «Вторая жизнь вещам» объявил Псковский Детский фонд

12:43, 25 сентября 2019, ПАИ

Псковское региональное отделение Российского Детского фонда запустило акцию «Вторая жизнь вещам». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе благотворительной организации, принять участие могут все желающие, организовав сбор одежды, обуви и игрушек на предприятиях, в фирмах и учреждениях.

Собранные вещи необходимо доставить в Детский фонд, офис которого расположен на улице Яна Фабрициуса, 2а (кабинет №15). Открыт он по будним дням с 9:00 до 17:00. Также вещи можно привозить в пункты приема химчистки «Весна»: ТЦ «Максимус» (Октябрьский проспект, 54), ТЦ «Сфера» (улица Рокоссовского, 16) и гипермаркет «Лента» (Рижский проспект, 96б). Акция продлится до 31 октября.

«Ежедневно в Детский фонд за помощью обращаются семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из разных уголков Псковской области. Оказывать вещевую помощь получается только благодаря отзывчивым людям, которые постоянно приносят вещи для подопечных Фонда. Но сейчас запасы вещевого склада исчерпали себя, поэтому часто приходится отказывать семьям в помощи из-за отсутствия вещей на детей определённого возраста», - отметили в Детском фонде.

Предыдущая акция «Вторая жизнь вещам» проводилась весной.