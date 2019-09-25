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После ареста имущества пскович выплатил ущерб от незаконной рубки леса

После ареста имущества должник выплатил ущерб от незаконной рубки леса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов.

По решению суда мужчина должен был выплатить порядка 175 тысяч рублей в пользу Бежаницкого лесничества за незаконную рубку леса. В судебном порядке ему была предоставлена рассрочка на 7 лет, то есть он должен был ежемесячно выплачивать не менее 1 тыс. 965 рублей. Однако, мужчина график внесения средств не соблюдал.

Судебный пристав – исполнитель ОСП Островского и Пыталовского районов пришёл к должнику и наложил арест на его имущество.  После этого мужчина выплатил задолженность и исполнительский сбор в размере 11 тысяч рублей.

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