Няню с телом похищенного ребёнка обнаружили в лесу в Тюменской области

16:23, 25 сентября 2019, ПАИ

В городе Заводоуковске Тюменской области 24-летнюю девушку подозревают в похищении шестимесячного младенца, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Родственники её бывшего молодого человека оставили девушку присмотреть за ребёнком. Вернувшись, они не обнаружили ни малыша, ни няню.

«Женщина, присматривающая за ребёнком, обнаружена в лесном массиве на расстоянии около трёх километров от дома, где проживал малолетний. У девушки в руках обнаружено тело ребёнка», — отметили следователи.

Для выяснения причин смерти ребёнка будет назначена судебно-медицинская экспертиза.