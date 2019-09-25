Гарантирование пенсионных резервов разрабатывает Центробанк России

20:07, 25 сентября 2019, ПАИ

Центральный Банк России продолжает разрабатывать законопроект о гарантировании пенсионных резервов - средств, сформированных за счет добровольных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, несмотря на разработку проекта о новой системе накопительных пенсий - гарантированном пенсионном продукте (ГПП). Как пишет ТАСС, об этом сообщил директор департамента коллективных инвестиций ЦБ РФ Кирилл Пронин в кулуарах XIV международного форума СРО НФА «Российский рынок производных финансовых инструментов».

«То, о чем говорили мы, не связано с этим продуктом. Это несколько иная тема, она продолжает прорабатываться, законопроект мы разрабатываем, но, наверное, в этом году мы пока его не предложим на всеобщее обозрение, мы пока с ним работаем», - приводит его слова идание.

Кирилл Пронин уточнил, что гарантированный пенсионный продукт, который разрабатывает Минфин, не покрывает действующую систему негосударственного пенсионного обеспечения.

«Эти проекты сейчас в моменте они прорабатываются с учетом, наверное, друг друга, но это не единый законопроект. ГПП я просто не хочу комментировать постольку, поскольку его полностью сопровождает Министерство финансов (...), а по (гарантированию резервов) - это проект, который разрабатывается параллельно, но мы, безусловно, принимаем во внимание, что будет еще и ГПП», - отметил он.