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4,5 года колонии требует прокурор для водителя мотоцикла, который насмерть сбил ребенка в Пскове

Прокурор требует отправить водителя мотоцикла, насмерть сбившего 6-летнюю псковичку, в колонию общего режима на 4,5 года и запретить ему управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания в Псковском городском суде 26 сентября, потерпевшая также просит взыскать с виновника гибели её дочери 2 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Сторона защиты настаивает на наказании, не связанном с изоляцией от общества, либо просит отправить обвиняемого в колонию-поселение, поскольку преступление было совершено по неосторожности и квалифицируется как «средней тяжести». Кроме того, имеются смягчающие обстоятельства: подсудимый признал вину и принес публичные извинения.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения). На момент совершения ДТП санкция данной статьи предусматривала наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет .

По ходатайству подсудимого дело рассматривается в особом порядке. Приговор будет вынесен 26 сентября.

Смертельное ДТП произошло 7 апреля. Мужчина сел за руль чужого мотоцикла в нетрезвом состоянии и на высокой скорости сбил на нерегулируемой «зебре» женщину с ребенком. 6-летняя девочка от полученных травм скончалась. Владелец мотоцикла, который ехал в качестве пассажира, также пострадал. Виновник ДТП получил черепно-мозговую травму. Водительских прав категории А и навыков вождения мотоцикла у него нет.

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