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С 1 октября в автобусах Пскова увеличится число контролёров

Фото с сайта pskovbus.ru

С 1 октября в автобусах Пскова увеличится число контролёров. Как пояснили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранса», особое внимание они обратят на пассажиров-школьников и студентов. 

К компании обратили внимание, что для проезда по льготным месячным проездным билетам учащимся школ, профессиональных и высших учебных заведений необходимо иметь при себе справку из школы, либо оригинал студенческого билета с печатью учебного заведения.

«Чтобы избежать недоразумений при проезде на борту городского общественного транспорта ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», обратите внимание на наличие вышеуказанных документов у школьников и студентов на руках», - советует пресс-служба.

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