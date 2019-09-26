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Жительница Плюссы фиктивно прописала у себя шестерых граждан Украины

В Плюсском районе местная жительница подозревается в фиктивной постановке на миграционный учёт иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, в деревне Заянье Плюсского района 52-летняя безработная женщина фиктивно прописала в доме по улице Лесной шестерых граждан Украины.

Подозреваемая дала признательные показания. Полиция проводит проверку.

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