Жительница Плюссы фиктивно прописала у себя шестерых граждан Украины
В Плюсском районе местная жительница подозревается в фиктивной постановке на миграционный учёт иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По данным полиции, в деревне Заянье Плюсского района 52-летняя безработная женщина фиктивно прописала в доме по улице Лесной шестерых граждан Украины.
Подозреваемая дала признательные показания. Полиция проводит проверку.