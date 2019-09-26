Более 3,2 млн рублей долгов по налогам оплатили юрлица в Псковской области

15:55, 26 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области 10 налогоплательщиков – юридические лица – оплатили более 3,2 миллиона рублей задолженностей перед бюджетной системой России после очередной комиссии, которая прошла в УФНС России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, налоговики, судебные приставы и представители администрации Псковской области в индивидуальном порядке рассмотрели с каждым налогоплательщиком причины образования задолженности, меры, принимаемые для ее погашения, и предложения по выходу из создавшегося положения.

На заседании было озвучено, что у данных 10 налогоплательщиков задолженность по уплате налогов составляет почти 9 млн рублей. Заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов разъяснил им последствия несвоевременной оплаты задолженности в установленный срок, начиная с ареста имущества должника для последующей реализации, вплоть до введения процедуры банкротства.

Представители организаций-должников заверили комиссию в том, что ими принимаются все возможные меры ликвидации задолженности. По итогам заседания комиссии руководство одной из организаций представило документы, свидетельствующие о полном погашении задолженности. Еще пять предприятий частично оплатили долговые обязательства по различным налогам и страховым взносам. Всего в бюджет государства были перечислены более 3,2 млн рублей.