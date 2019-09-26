Великолучанка проведёт год в колонии за избиение коллеги железным прутом

14:50, 26 сентября 2019, ПАИ

Великолучанка проведёт год в колонии за избиение коллеги железным прутом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

18 января во время словесного конфликта со своим знакомым на работе женщина умышленно нанесла ему семь ударов железным прутом по голове, лицу, рукам и ногам. В результате мужчина получил телесные повреждения.

Великолукский городской суд назначил обвиняемой наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания срока в колонии строгого режима.