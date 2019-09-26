В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту хранения тротила

15:06, 26 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту хранения взрывчатых веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В ходе проверки в гаражном боксе на улице Гоголя в Великих Луках было обнаружено и изъято незаконно приобретенное взрывчатое вещество в виде 1 килограмма 356 граммов промышленно изготовленного тротила, которое пригодно для производства взрыва.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура Великих Лук взяла на контроль.