Подозреваемых в убийстве подмосковного депутата задержали в Псковской области

15:33, 26 сентября 2019, ПАИ

Сотрудники ГУ уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России задержали подозреваемых в похищении и убийстве депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и её семьи. Преступление произошло в феврале 2012 года.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк, сотрудники правоохранительных органов задержали восемь подозреваемых – все они соучастники криминального авторитета по прозвищу «Шишкан». Самого лидера криминальной организации арестовали ещё в июле. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ.

Задержания его соучастников проходили в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях. Предполагаемый мотив убийства депутата заксобрания Раменского района Подмосковья, а также её мужа, сына и старшей сестры – разногласия между криминальным авторитетом по кличке «Шишкан» и чиновницей, связанные с её бизнесом.

До сих пор местонахождение тел похищенного депутата и ее родственников не известно, поиск места захоронения продолжается, отметила Ирина Волк.