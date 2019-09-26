Школа лидеров пройдёт в Псковской области 2-4 октября

18:12, 26 сентября 2019, ПАИ

2-4 октября в Псковской области будет работать школа, нацеленная на формирование региональной лидерской команды из числа талантливых детей, молодёжи и их наставников. Школа пройдет на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие планируется организовать в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией региона и Агентством стратегических инициатив (АСИ) в целях реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов».

«Занятия направлены на расширение инструментов и механизмов выявления высокомотивированных и социально-активных детей и молодежи, формирование региональной сетевой инфраструктуры поддержки деловой и социальной активности детей и молодежи; практическое применение современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность образования; развитие механизмов мотивации и вовлечения детей и молодежи в социально-экономическое развитие региона, а также на расширение государственно-частного партнерства в сфере образования и внедрение новых форм наставничества детей и молодежи с участием представителей работодателей», - пояснили в пресс-службе.

Одно из направлений взаимодействия региона и АСИ - содействие в развитии профессионального образования в Псковской области в соответствии со стандартами международной организации WorldSkills International и кадровое обеспечение промышленности и других отраслей народного хозяйства. Соглашение о внедрении стандарта современных управленческих практик, направленных на обеспечение промышленности и экономики региона требуемыми высококвалифицированными кадрами, подписано губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой на ПМЭФ-2018.