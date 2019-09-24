Перспективы развития железнодорожного сообщения в Псковской области обсудили власти с руководством ОЖД

18:08, 26 сентября 2019, ПАИ

26 сентября в Псковском областном Собрании состоялась встреча депутатов и председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина с руководством Октябрьской железной дороги (ОЖД) – филиала ОАО «РЖД». На совещании обсуждались перспективы развития железнодорожного сообщения в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«У нас давние партнёрские связи, которые обусловлены тем, что на территории региона осуществляются пассажирские и грузовые перевозки. В последнее время произошло много позитивных изменений: впечатляют представленные на информационных стендах цифры, свидетельствующие о развитии Октябрьской железной дороги, да и своими глазами псковичи могут видеть эти изменения», - сказал спикер облсобрания Александр Котов и отметил, что несмотря на это у псковичей есть вопросы по организации железнодорожного движения.

Заместитель начальника Октябрьской железной дороги по взаимодействию с органами власти Игорь Лобко подчеркнул, что между железнодорожниками и органами власти Псковской области налажен тесный рабочий контакт. «Хотим рассказать о наших достижениях, планах и совместно обсудить актуальные вопросы для того, чтобы выработать систему взаимодействия с законодателями», - обозначил он цель встречи.

После этого железнодорожники выступили с докладами о развитии пассажирских перевозок в Псковской области, об обеспечении безопасности на железнодорожных переездах, о снижении непроизводственного травматизме на железнодорожном транспорте, об оказании медицинской помощи населению региона с использованием материально-технической базы негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».

Затем участники совещания перешли к дискуссии. Александр Котов сообщил руководству ОЖД, что на определённых участках железной дороги курсируют рабочие поезда, которые не берут пассажиров, однако потребность в этом у людей есть. «Возможно ли, сделать так, чтобы такие поездки одновременно осуществляли пригородные перевозки и брали пассажиров? Это решило бы много вопросов с транспортной доступностью», - спросил спикер облсобрания и уточнил, что средств на субсидирование таких перевозок у Псковской области нет.

Заместитель начальника ОЖД по территориальному управлению Роман Горин пояснил, что совместить перевозки невозможно, потому что как только в вагон заходит пассажир, меняются требования к осуществлению перевозок, связанные, в том числе, с безопасностью.

Депутат Олег Савельев озвучил обращения глав сельских поселений Куньинского района, касающиеся изменения графика движения поезда Нелидово - Великие Луки. «Поезд в одну сторону идёт по понедельникам и четвергам, а обратно - во вторник и в субботу. Получается, что люди могут вернуться домой в тот же день только на автобусе», - рассказал парламентарий о волнующей жителей деревни Жижица проблеме.

Руководство ОЖД пояснило, что график движения поездов формируется дважды в год и согласуется в Москве, поэтому внести коррективы быстро не получится, но, возможно, для этого нужна заявка от Псковской области.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин уточнил, что транспортный заказ на этот маршрут сформирован Тверской областью. «Если есть потребность на дополнительные поезда по этому маршруту, мы готовы работать, но надо понимать, что, прежде всего, это вопрос дополнительных бюджетных средств», - пояснил Борис Елкин.

Вице-спикер Анатолий Копосов рассказал, что является потомственным железнодорожником в нескольких поколениях, и потому его очень встревожила информация о возможной отмене профессионального праздника «День железнодорожника», как устаревшего. Роман Горин подтвердил, что подобная перспектива обсуждается, но выразил уверенность, что праздник всё же будет сохранён. «Железнодорожники всё для этого делают», - сообщил замначальника филиала РЖД.

В ходе встречи также обсуждался вопрос безопасности на железнодорожных переездах – по статистической информации большая часть несчастных случаев связана с нарушением водителями правил дорожного движения. Представители ОЖД обратились к депутатам с просьбой, общаясь со своими избирателями, проводить профилактическую работу в этом направлении и рассмотреть возможность подготовки законодательной инициативы об ужесточении наказания за нарушения на железнодорожных переездах.

Александр Котов подтвердил готовность парламентариев проработать этот вопрос. «Мы внимательно рассмотрим ваше предложение, и думаю, сможем также привлечь парламентскую ассоциацию Северо-Запада России, чтобы обратиться в федеральные органы власти не от одного субъекта, а от нескольких регионов сразу», - заверил он.

В завершение обе стороны констатировали, что состоявшаяся встреча была полезной и продуктивной, по общему решению подобные совещания будут проходить на регулярной основе.