Развитие системы допобразования обсудили на совещании в Пскове
В Пскове прошло совещание по развитию системы дополнительного образования детей в области. Беседа, в том числе, касалась вопросов внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
В мероприятии приняли участие более 40 руководителей и специалистов учреждений дополнительного образования детей, руководители отделов и управлений образования из 24 районов.
Специалисты Регионального модельного центра ответили на вопросы, возникающие при работе с муниципальным сегментом Навигатора дополнительного образования.
Совещание прошло в рамках мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».