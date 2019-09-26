Развитие системы допобразования обсудили на совещании в Пскове

18:24, 26 сентября 2019, ПАИ

В Пскове прошло совещание по развитию системы дополнительного образования детей в области. Беседа, в том числе, касалась вопросов внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В мероприятии приняли участие более 40 руководителей и специалистов учреждений дополнительного образования детей, руководители отделов и управлений образования из 24 районов.

Специалисты Регионального модельного центра ответили на вопросы, возникающие при работе с муниципальным сегментом Навигатора дополнительного образования.

Совещание прошло в рамках мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».