Основание под укладку искусственного футбольного газона готовят на территории гуманитарного лицея Пскова

21:42, 26 сентября 2019, ПАИ

На территории гуманитарного лицея Пскова начались работы по подготовке основания под укладку искусственного футбольного газона. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов на своей странице Instagram.

Он отметил, что средства на подготовку основания и укладку футбольного покрытия выделил муниципалитет, а сам футбольный газон городу безвозмездно передал Российский футбольный союз.

По его словам, на данном футбольном газоне смогут заниматься не только учащиеся лицея, но и воспитанники учреждений системы дополнительного образования спортивной направленности.