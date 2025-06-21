До +21 градуса, грозы и дожди прогнозируют в Псковской области 22 июня
Облачную погоду, кратковременные дожди и местами грозы прогнозируют в Псковской области 22 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть западный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление будет низким.
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