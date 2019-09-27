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7,5 млн выплатит бывший директор великолукского предприятия-банкрота

В Великих Луках прокурор добился взыскания 7,5 миллионов рублей с бывшего директора предприятия-банкрота в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В результате преступных действий бывшего директора ООО «ЭльВира» у предприятия образовалась налоговая задолженность в размере более 7,5 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое по заявлению подсудимого прекратили в суде в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

После этого компания прекратила свое существование и была исключена из реестра юридических лиц. Однако из-за сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, бюджетной системе РФ был причинен ущерб в особо крупном размере.

Поэтому прокурор города потребовал взыскать необходимую сумму с бывшего директора ООО «ЭльВира». Суд возложил на ответчика соответствующие обязанности. Судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда признала решение законным и обоснованным.

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