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Общество

Двумя курилками ограничат места для курящих в «чистой зоне» аэропортов

В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил Минздрав, сообщает газета «Известия».

Ведомство разработало поправки к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани. Речь об изолированных помещениях с непрозрачными стенами — чтобы другие пассажиры не видели дымящих. Комнаты следует оборудовать вентиляционными системами.

Ставить курилки разрешат только в зонах, предназначенных для зарегистрированных на рейс пассажиров, которые прошли предполетный досмотр, либо для тех, кто следует транзитом.

В Минздраве также предложили расположить курительные комнаты таким образом, чтобы они были максимально удалены от пунктов предполетного досмотра и от путей следования пассажиров к выходам на посадку и к выходам из аэропорта после высадки из самолета.

Документ был внесен на рассмотрение правительства 30 августа. Там сказали, что работа над поправками еще не завершена. 10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова поручила доработать проект Минздрава, следует из документов. Срок исполнения поручения — 1 октября, затем поправки могут быть внесены в Госдуму. В Роспотребнадзоре не поддержали проект, так как изначально выступали против появления курилок в аэропортах. В Минтрансе и Минэкономразвития предложения согласовали. У Минюста возникли замечания относительно формулировок о местах расположения курилок.

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