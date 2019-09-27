Снижение ставок по ипотеке ожидают эксперты в конце 2019 года

09:54, 27 сентября 2019, ПАИ

Снижение ставок по ипотеке ожидают эксперты в конце 2019 года. Об этом заявил генеральный директор компании «Дом.РФ» Александр Плутник на коллегии при Минстрое России, сообщает «Интерфакс».

«Большинство банков до конца года проведут еще один цикл снижения ипотечных ставок, и она будет соответствовать тем ожиданиям, которые были при подготовке национального проекта, — 8,9%», — уверен Александр Плутник.

Такая величина предусмотрена нацпроектом «Жилье и городская среда». К 2021 году ставку предполагается снизить до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%. При этом объем предоставляемых жилищных кредитов к 2024 году должен быть увеличен вдвое — с 1,1 до 2,26 млн сделок.

Минфин и Минстрой РФ прогнозируют, что средняя ставка по жилищным кредитам в 2019 году будет выше предусмотренной нацпроектом «Жилье и городская среда».

По данным Центробанка, в июле средневзвешенная ставка по ипотеке, предоставленной физическим лицам в рублях, составила 10,24%.