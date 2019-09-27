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Удостоверение депутата Псковской гордумы получила Галина Невалённая

Галина Невалённая

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая получила удостоверение депутата Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковского агентства информации с 39-й сессий гордумы, которая проходит 27 сентября.

Перед началом сессии удостоверение новому депутату вручила исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и поздравила её с избранием.

8 сентября в Единый день голосования кандидат от «Единой России» Галина Невалённая выиграла выборы в гордуму, получив 34,38% голосов избирателей (613 голосов).

Теперь она присоединится к парламентскому корпусу до конца созыва. 

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