Удостоверение депутата Псковской гордумы получила Галина Невалённая
Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая получила удостоверение депутата Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковского агентства информации с 39-й сессий гордумы, которая проходит 27 сентября.
Перед началом сессии удостоверение новому депутату вручила исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и поздравила её с избранием.
8 сентября в Единый день голосования кандидат от «Единой России» Галина Невалённая выиграла выборы в гордуму, получив 34,38% голосов избирателей (613 голосов).
Теперь она присоединится к парламентскому корпусу до конца созыва.