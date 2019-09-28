Масштабную серию мастер-классов проводит Street Workout Pskov

20:15, 27 сентября 2019, ПАИ

Масштабную серию мастер-классов проводит воркаут-сообщество Street Workout Pskov, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Так, на воркаут-площадке в Пскове (улица Воеводы Шуйского, 9) уже состоялось очередное занятие с учащимися 9-й школы и преподавателями физической культуры.

Виталий Дидыч рассказал, что сейчас в 9-й школе активно реализуются мероприятия проекта за счёт средств федерального гранта «Школьная воркаут-площадка как часть социально-активного пространства микрорайона».

«На сегодняшний день воркаут-сообщество начало активно сотрудничать с образовательным учреждением, показывая школьникам то, чего они могут достичь, имея лишь собственное желание идти по пути трезвости и самосовершенствования, быть патриотами своего края и всегда стремиться стать лучше, чем вчера», — рассказал Виталий Дидыч.