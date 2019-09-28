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Общество

В России готовят законопроект, защищающий честь полицейских в интернете

Закон, защищающий полицию и ее сотрудников от распространения «порочащих сведений» в интернете, может появится в следующем году в России. Как сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, документ разрабатывает Министерство внутренних дел по поручению главы ведомства.

Отмечается, что целью законопроекта является защита неприкосновенности чести и достоинства сотрудников полиции в Сети, в том числе от сведений, «носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД».

Документ будет регламентировать правовые вопросы защиты полицейских. Для борьбы с распространением информации, «выражающей явное неуважение к органам внутренних дел», будет индивидуализирован механизм, предусмотренный положениями законов о блокировке информации, оскорбляющей представителей власти, и о штрафах за ее распространение.

Предполагается, что документ вступит в силу в январе 2020 года.

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